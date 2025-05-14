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Коттеджи в Turku sub region, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Мюнямяки, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Мюнямяки, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Прекрасное летнее место у озера! Помимо основного здания, в собственности есть сауна, гостев…
$129,834
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Параметры недвижимости в Turku sub region, Финляндия

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