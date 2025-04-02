Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Район Пиелиненская Карелия
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Район Пиелиненская Карелия, Финляндия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 2 комнаты с мебелью, в хорошем состоянии, с бытовой техникой в Лиекса, Финляндия
Вилла 2 комнаты с мебелью, в хорошем состоянии, с бытовой техникой
Лиекса, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Уникальная пляжная вилла в национальном ландшафте Лома-Коли, рядом с пешеходными и лыжными т…
$264,476
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Район Пиелиненская Карелия, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти