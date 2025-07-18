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Виллы в Пяйяте-Хяме, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Sorronniemi, Финляндия
Вилла 6 комнат
Sorronniemi, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$626,570
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Пяйяте-Хяме, Финляндия

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