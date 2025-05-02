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Коттеджи в Oulunkaari sub region, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Ваала, Финляндия
Коттедж 1 комната
Ваала, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,427
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Oulunkaari sub region, Финляндия

Недорогая
Элитная
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