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Виллы в North Eastern Savonia, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Каави, Финляндия
Вилла 1 комната
Каави, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается дом многих возможностей или место отдыха на берегу озера Саариярви! Уютный двухэт…
$80,872
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Параметры недвижимости в North Eastern Savonia, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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