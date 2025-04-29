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Дома в North Western Pirkanmaa, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Икаалинен, Финляндия
Дом 5 комнат
Икаалинен, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Этот великолепный фермерский комплекс, расположенный в Икаалинен-Теваниеми, среди красивых п…
$192,660
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Параметры недвижимости в North Western Pirkanmaa, Финляндия

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