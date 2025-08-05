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Виллы в Kemi Tornio sub region, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Karunki, Финляндия
Вилла 4 комнаты
Karunki, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$229,552
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Kemi Tornio sub region, Финляндия

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