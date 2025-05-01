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Коттеджи в Southern Pirkanmaa, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Урьяла, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Урьяла, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Жемчужина коттеджей будет здесь! Завершенный в 2023 году комплекс рядом с озером Рутаярви. Д…
$270,582
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Параметры недвижимости в Southern Pirkanmaa, Финляндия

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