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Виллы в Эстонии

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в волость Виймси, Эстония
Вилла 6 комнат
волость Виймси, Эстония
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла в элитном пригороде Таллина, Виймси, Эстония с панорамным остеклением и дизайнерским и…
$788,856
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Вилла 7 комнат в Вильянди, Эстония
Вилла 7 комнат
Вильянди, Эстония
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 6+1, 400m², €1,750,000Расположенный в живописном месте Каргыджак, Алания, этот из…
$1,98 млн
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