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Дома в волость Виймси, Эстония

1 объект найдено
Дом 4 спальни в волость Виймси, Эстония
Дом 4 спальни
волость Виймси, Эстония
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 720 м²
Продаем недавно построенный дом с современной архитектурой в одном из самых тихих жилых райо…
€749,900
в месяц
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в волость Виймси, Эстония

недорогая
элитная
Realting.com
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