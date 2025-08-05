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Дома в волость Рыуге, Эстония

1 объект найдено
Дом 15 комнат в волость Рыуге, Эстония
Дом 15 комнат
волость Рыуге, Эстония
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 527 м²
Этаж 1/2
Просторная недвижимость в живописном месте - идеально подходит для гостевого дома или частно…
$123,349
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Параметры недвижимости в волость Рыуге, Эстония

Недорогая
Элитная
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