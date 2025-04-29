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Жильё в городе Палдиски, Эстония

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в город Палдиски, Эстония
Дом 3 комнаты
город Палдиски, Эстония
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Площадь дома: 143,4 м2 Планировка: 3 комнаты, 2 ванные комнаты, сауна, гардеробная, терраса…
$550,240
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