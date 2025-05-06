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Дома с гаражом в Эстонии

1 объект найдено
Особняк 12 комнат в волость Харку, Эстония
Особняк 12 комнат
волость Харку, Эстония
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Живи, как в мечте! Готовы жить, как суперзвезда? Этот уникальный особняк в Суурупи предла…
$2,12 млн
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Агентство
Ingrad Kinnisvara
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Параметры недвижимости в Эстонии

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с террасой
Недорогая
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