YAPRAKLAR INŞAAT
Благодаря успешной реализации каждого проекта компания Yapraklar Inşaat, начиная с 1986 года и по сегодняшний день, постоянно увеличивает количество довольных клиентов.
Опыт, качество и стабильность - основополагающие факторы развития компании, которая ставит своей целью предлагать своим клиентам только самое лучшее.
Основная цель компании - обеспечить высокий уровень жизни для наших клиентов, а также представить совершенно новые концепции жилых помещений.
Проекты компании рассчитаны на то, чтобы всегда соответствовать самым высоким стандартам в сферах жизни и бизнеса.
Компания Yapraklar Inşaat оказывает следующие услуги: грамотный подбор недвижимости, помощь при покупке недвижимости, подготовка всех необходимых документов, сопровождение сделки, послеподажный сервис.