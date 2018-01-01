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YAPRAKLAR INŞAAT

Турция, Liman Mah., Atatürk Bul. Yapraklar Apt. No:275/12 Konyaaltı/Antalya
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YAPRAKLAR INŞAAT
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1986
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.yapraklarinsaat.com
О застройщике

Благодаря успешной реализации каждого проекта компания Yapraklar Inşaat, начиная с 1986 года и по сегодняшний день, постоянно увеличивает количество довольных клиентов.

Опыт, качество и стабильность - основополагающие факторы развития компании, которая ставит своей целью предлагать своим клиентам только самое лучшее.

Основная цель компании - обеспечить высокий уровень жизни для наших клиентов, а также представить совершенно новые концепции жилых помещений.

Проекты компании рассчитаны на то, чтобы всегда соответствовать самым высоким стандартам в сферах жизни и бизнеса.

 

Услуги

Компания Yapraklar Inşaat оказывает следующие услуги: грамотный подбор недвижимости, помощь при покупке недвижимости, подготовка всех необходимых документов, сопровождение сделки, послеподажный сервис. 

Наши агенты в Турции
Эла Шафеева
Эла Шафеева
Другие застройщики
Bayraklar
Zeray Construction Inc.

Обладая опытом и пониманием проектов, которые меняют стандарты, «Zeray» реализует жизненные проекты во многих различных областях с инновационной точки зрения. Принципы качества, чувство ответственности за окружающую среду и человеческую жизнь, а также понимание ценностей - одни из неизменных принципов «Zeray».

Наши основные принципы - создавать современные жилые помещения с новаторским подходом, чувством ответственности перед окружающей средой и человеческой жизнью.

Zera Homes

Наша компания «Zera Homes» - занимает одно из лидирующих позиций на рынке недвижимости города Алании, является лицензированным агентством недвижимости, а так же строительной компанией на побережье Средиземного моря с 2010 года. В наибольшей степени наша компания может похвастаться весьма обширной и актуальной базой различных объектов недвижимости. Нашей главной задачей является удовлетворение требований покупателей.

Наша цель

Долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, удовлетворение желаний и запросов наших покупателей, поддержка репутации надежной, солидной и динамично развивающейся Компании, стремление занять лидирующие позиции на рынке недвижимости.

Miray Invest

НАША МИССИЯ:

отражать технологические достижения в бизнесе, придерживаясь трех принципов: безопасности, эстетики и экономии в строительном и инвестиционном бизнесе, чтобы гарантировать удовлетворенность клиентов с минимальными затратами, минимальной маржой прибыли и максимальным качеством, а также предлагать полный комплекс услуг. услуги предприятия, инвестирования и разработки проектов.

НАШ ВЗГЛЯД:

быть самым надежным именем в сфере недвижимости во всем мире,

чтобы улучшить наши успехи и опыт, применяя принципы постоянного прогресса, и занять место среди ведущих компаний на мировом рынке недвижимости и инвестиций.

luxera

Luxera Towers — это совершенно новый проект от Luxera, который повысит качество вашей жизни и перенесет ваши инвестиции в будущее с высокой прибылью. Luxera Towers предлагает вам многофункциональный проект, который своими предложениями намного превосходит обычные стандарты. Строится совершенно новый жилой комплекс с просторными апартаментами на любой вкус и по любым потребностям, торговым центром и коммерческими объектами, расположенными прямо по сосседству с вашим домом. Учитывая каждую деталь для вас и ваших близких, Luxera предлагает спортивные и социальные центры, которые сделают вашу жизнь более ценной; благодаря фитнесу, сауне, турецкой бане, крытому бассейну, детским игровым площадкам и кафе находящимися прямо по соседству с вашим домом внесет еще больше привилегий в вашу жизнь.

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