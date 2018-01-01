Площади, или, если угодно, Моедани, всегда играли особую роль в повседневной жизни Тбилиси. Поскольку все дороги с востока или запада вели в Авлабари, это настоящий перекресток истории и современности. В историческом центре города, в месте, где собирались местные жители, прохожие или купцы, уставшие от путешествий, создается новая атмосфера города.

Хотя история и наследие занимают большое место в концепции проекта, это, несомненно, пространство для людей двадцать первого века, адаптированное к их разнообразным интересам и потребностям. Моэдани объединит все в одном - общие рабочие и альтернативные пространства, большой двор, кафе, бары и магазины. «Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых будут расположены рестораны, бары, кафе и магазины на любой вкус. Услуги отеля в 80 номеров будут доступны как для владельцев апартаментов, так и для их гостей. Это очень шумное место, смелое и полное жизни, которое приветствует всех, кто придерживается современного образа жизни.