BLOX
Грузия, „AVLABARI HOTEL RESIDENCE“ LLC (I/N #405121960
Тип компании
Застройщик
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
О застройщике
BLOX работает на рынке девелопмента недвижимости в Грузии с 2016 года и каждый день создает новые комфортные условия жизни. Нашим приоритетом является обеспечение наших клиентов безопасными, отвечающими европейским стандартам, высококачественными жилыми помещениями, построенными в зеленых и спокойных районах. Наша команда постоянно работает над улучшением качества обслуживания, созданием комфортных условий оплаты, соответствующих потребностям клиентов. Мы ежедневно укрепляем имидж компании как надежного и стабильного партнера в девелоперской индустрии.
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