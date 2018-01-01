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BLOX

Грузия, „AVLABARI HOTEL RESIDENCE“ LLC (I/N #405121960
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BLOX
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.blox.ge/en
О застройщике

BLOX работает на рынке девелопмента недвижимости в Грузии с 2016 года и каждый день создает новые комфортные условия жизни. Нашим приоритетом является обеспечение наших клиентов безопасными, отвечающими европейским стандартам, высококачественными жилыми помещениями, построенными в зеленых и спокойных районах. Наша команда постоянно работает над улучшением качества обслуживания, созданием комфортных условий оплаты, соответствующих потребностям клиентов. Мы ежедневно укрепляем имидж компании как надежного и стабильного партнера в девелоперской индустрии.

Новостройки
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Blox Nutsubidze
Blox Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от € 52,765
78–91 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: BLOX
< p > 13 Жилой комплекс Bloks Nutsubidze расположен недалеко от озера Лизи на улице Датуашвили. N 7. Различные магазины расположены на первом этаже жилого комплекса, в том числе международный бренд гипермаркета. < br / > За счет оптимального планирования это возможно, купить квартиру в нужном районе с видом на город. < br / > Проект основан на международном опыте, высокое качество строительных материалов и технологий, а также характеризуется современной и незаметной архитектурой. < p > 元 Энергоэффективные материалы < br / > ☑ Экологически чистая среда < br /> 4-ступенчатая парковка < br / > 書 Коммерческие помещения < br / > ret12 жилых этажей < br / > 元 Панорамные виды на Тбилиси < > 元 Композитные панели с текстурой древесины < /> 0% внутренний план платежей
Blox Krtsanisi
Blox Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от € 323,295
208 м² 1 квартира
Сдача в: 2022
Застройщик: BLOX
< p > Проект Blox Krtsanisi расположен на территории бывшего посольства Швейцарии. Крцаниси - это дипломатический район с рядом посольств и других дипломатических учреждений в окрестностях, что позволяет нам создавать безопасное, тихое и безопасное поселение. < br / >В проект было инвестировано 50 миллионов GEL, и он полностью нацелен на создание экологичного и уютного развития. < br / >Внутри будут различные развлекательные или зеленые насаждения, детская игровая площадка и множество сложных зон отдыха с конкретными растениями. Комплекс будет обслуживаться службой безопасности 24 / 7 и консьержем. Этот проект BLOX полностью разработан для создания мира, безопасности и уютной обстановки для жителей. < / P >
Blox Avlabari
Blox Avlabari
Тбилиси, Грузия
от € 79,564
59–83 м² 3 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: BLOX
< p > BLOX подписал меморандум с брендом Hilton о строительстве Hampton by Hilton в Грузии, Тбилиси. Этот товарный знак является одним из десяти ведущих брендов Hilton Worldwide.  Это первый Hampton by Hilton, который начнет работать в Кавказском регионе, и он станет одним из первых Hampton, построенных с недавно обновленными стандартами бренда и обновленным дизайном интерьера. < p > С вышеупомянутым отелем - насчитывающим 170 номеров, комплекс включает в себя 22-этажное жилое здание, которое управляется и строится в соответствии со стандартами и требованиями бренда. Многофункциональный комплекс расположен в историческом центре Тбилиси, что делает квартиры очень привлекательными для инвестиций. < / p >< p > Проект, который осуществляется с международным опытом, высоким качеством строительных материалов и технологий, также является выдающимся для своей современной и ничем не примечательной архитектуры. < / p >
Наши агенты в Грузии
Tamuna Kacharava
Tamuna Kacharava
11 объектов
Другие застройщики
Zulu VIP

Офисы нашего агентства ZULU VIP расположены в городе Батуми, Грузия. Наша компания продает специальные проекты на первой линии моря.

Индустрия недвижимости продолжает расти в этом регионе. Правительство поддерживает эту индустрию, обеспечивает быстрый ответ на регистрацию собственности в гражданском  реестре и передаёт  права на собственности  покупателю менее чем за час. Привлекательным фактором для покупателей квартир в Батуми является то, что у них есть такие преимущества, как: отсутствие  муниципальных налогов, низкие тарифы на  воду, газ и электроэнергию.

Moedani

Площади, или, если угодно, Моедани, всегда играли особую роль в повседневной жизни Тбилиси. Поскольку все дороги с востока или запада вели в Авлабари, это настоящий перекресток истории и современности. В историческом центре города, в месте, где собирались местные жители, прохожие или купцы, уставшие от путешествий, создается новая атмосфера города.

Хотя история и наследие занимают большое место в концепции проекта, это, несомненно, пространство для людей двадцать первого века, адаптированное к их разнообразным интересам и потребностям. Моэдани объединит все в одном - общие рабочие и альтернативные пространства, большой двор, кафе, бары и магазины. «Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых будут расположены рестораны, бары, кафе и магазины на любой вкус. Услуги отеля в 80 номеров будут доступны как для владельцев апартаментов, так и для их гостей. Это очень шумное место, смелое и полное жизни, которое приветствует всех, кто придерживается современного образа жизни.

Like House

За 15 лет деятельности компании Like House возведено более 248 500 квадратных метров жилого фонда в Батуми. На счету компании 12 завершенных проектов и 1 на стадии строительства.

Компания Like House осуществляет полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений, задавая тренды в архитектуре, дизайне и технологиях строительства.

Наша цель:

Создать идеальное пространство для жизни, которое отвечает ценностям наших покупателей. Главные из них: безопасность, удобство, экологичность и долговечность

На сегодня холдинг насчитывает 7 компаний смежных направлений деятельности и 250 действующих сотрудников, что делает его одним из крупнейших застройщиков Аджарии.

Roof Development

Roof Development - девелоперская компания, основанная в 2017 году. У компании три завершенных и два текущих проекта.

Компания Roof Development укомплектована высококвалифицированными сотрудниками, что обеспечивает создание современных жилых комплексов.

Ценности

Основная ценность компании - содействие развитию городов. Мы ориентируемся на качество, а это самое главное в вашей жизни.

Миссия компании

Создайте безопасную, здоровую и уютную среду обитания.

Цель компании

Развитие сектора недвижимости и внедрение инноваций на грузинском рынке.

Все строительство компании финансируется на начальном этапе, что гарантирует своевременное завершение.

Roof Development и Roof Construction создают единую строительную платформу, которая объединяет различные проекты в Грузии.

Esteco

Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми! 

Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!

 

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