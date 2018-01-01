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SADAF HOUSE

"Buxoro viloyati, Buxoro sh. Gazli shoh ko`chasi, 7-uy "
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SADAF HOUSE
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Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
город Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: SADAF HOUSE
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.
Наши агенты в Узбекистане
Нигина Баходировна
Нигина Баходировна
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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