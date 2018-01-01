IPS Consulting была создана для того, чтобы придать новый и современный импульс рынку недвижимости Крита, материковой Греции и .Кипр. Наши опытные консультанты и юридические консультанты имеют обширные знания местных критских, греческих и кипрских рынков недвижимости и предоставляют нашим клиентам современные консультационные услуги по управлению недвижимостью. Мы ориентируемся на требования наших клиентов. Мы специализируемся на всех категориях недвижимости: Услуги Недвижимости Участки земли под застройку Торговые центры Промышленная недвижимость I.P.S Consulting имеет выдающихся рабочих партнеров и предлагает нашим клиентам интегрированные услуги и решения на местном и международном уровнях. GEMI номер 151969958000 и на Кипре наша деятельность находится в партнерстве с Premier Property Investments Cyprus Register No. 1023 и Регистрационный номер. 620