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ΩMEGA GROUP DEVELOPMENT IKE

Греция, Chania Chania
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ΩMEGA GROUP DEVELOPMENT IKE
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
www.ips-cons.com
О застройщике

IPS Consulting была создана для того, чтобы придать новый и современный импульс рынку недвижимости Крита, материковой Греции и .Кипр. Наши опытные консультанты и юридические консультанты имеют обширные знания местных критских, греческих и кипрских рынков недвижимости и предоставляют нашим клиентам современные консультационные услуги по управлению недвижимостью. Мы ориентируемся на требования наших клиентов. Мы специализируемся на всех категориях недвижимости: Услуги Недвижимости Участки земли под застройку Торговые центры Промышленная недвижимость I.P.S Consulting имеет выдающихся рабочих партнеров и предлагает нашим клиентам интегрированные услуги и решения на местном и международном уровнях. GEMI номер 151969958000 и на Кипре наша деятельность находится в партнерстве с Premier Property Investments Cyprus Register No. 1023 и Регистрационный номер. 620

Наши агенты в Греции
Paraskevas Savvides
Paraskevas Savvides
2 объекта
Другие застройщики
V² DEVELOPMENT
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Компания V² DEVELOPMENT

От своего славного прошлого к надежному настоящему и еще более многообещающему будущему,  компания V² DEVELOPMENT — это компания № 1 в Греции в области жилищного строительства и девелопмента.

ДЕВЕЛОПЕР ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ

Являясь преемником компании ERGON, которая с 1962 года определила сектор развития рынка недвижимости в Греции, компания         V² DEVELOPMENT осуществила более 7000 успешных сделок по приобретению объектов недвижимости широкого спектра, начиная от объектов жилой и торговой недвижимости, до отелей и складских помещений, общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров. Компания V² DEVELOPMENT обеспечивает беспрецедентную финансовую отдачу и гордость за владение активами, одновременно повышая удовлетворенность клиентов, сообщества и сотрудников.

Компания V² DEVELOPMENT в 2013 году оказала содействие в запуске Программы получения вида на жительство GOLDEN VISA для греческих инвесторов, которая в 2018 году стала самой популярной инвестиционной программой в мире, превзойдя американскую программу EB-5 по фактическому количеству одобренных заявок. В дополнение к успеху на внутреннем рынке, компания V² DEVELOPMENT является компанией, также ориентированной на международный рынок. Помимо центрального офиса в Афинах и трёх офисов в Греции, компания V² DEVELOPMENT имеет офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу (Китай), Париже, Дубае, Найроби, Хошимине и Лахоре.

GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Новостройки 1 Жилая недвижимость 2

Главным направлением деятельности компании GRACE  является строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости. Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием современных строительных материалов, систем энергосбережения, четко придерживаясь всех норм, согласно действующего законодательства Греции.

Marina Villas development & construction
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«MARINA VILLAS» - надежная, динамично развивающаяся строительно девелоперская компания в Северной Греции, стабильные темпы строительства, соблюдение сроков и качественные характеристики объектов.

Стратегия «MARINA VILLAS IKE» — приобретение качественных строительных площадок под девелоперские проекты, максимально эффективная реализация их потенциала для создания лучших объектов на рынке, отвечающих самым современным требованиям к материалам и технологиям строительства.

First Seat

First Seat - известная, быстро развивающаяся компания по недвижимости в Греции. Наш успех основан на доверии, профессионализме и долгосрочных отношениях, в которых мы ставим клиента превыше всего.

Наши опытные консультанты страстно желают превратить активы в наиболее выгодные инвестиции, следуя принципам честности, прозрачности и компетентности.  

VITRUVIUS INVESTMENTS
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Офис компании Vitruvius Investments расположен в центре Афин. Мы активно работаем на рынке недвижимости и реализуем проекты по всей Греции. Обладая многолетним опытом и знаниями, наша команда состоит из опытных и хорошо подготовленных экспертов (оценщиков, инженеров-строителей, архитекторов, финансовых и международных аналитиков), которые отслеживают и изучают все новые тенденции и правила на рынке недвижимости в Греции.

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