Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Уникальность «ELT Group» заключается в фокусе на клиенте и со6людении международных стандартов в строительстве и дизайне. Мы стремимся представить нашим клиентам проживание в условиях 5-звездочного отеля с полным на6ором сервисов и инфраструктуры.
Видение компании ELT Group заключается в …
1
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Tourinvest Management Group работает в Грузии с 2008 года, является одним из крупнейших инвесторов в Грузии, общий объем инвестиций составляет около 200 миллионов долларов. Профиль компании включает следующие виды операционной деятельности: Строительство, продажа недвижимости, управление нед…
Esteco - строительство домов в Грузии!
Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!
Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Офисы нашего агентства ZULU VIP расположены в городе Батуми, Грузия.
Наша компания продает специальные проекты на первой линии моря.
Индустрия недвижимости продолжает расти в этом регионе. Правительство поддерживает эту индустрию, обеспечивает быстрый ответ на регистрацию собственности в…
Black Sea Towers - новый высотный жилой комплекс премиум-класса в центре делового Батуми. Комплекс расположен недалеко от моря на Аллее Героев напротив стадиона UEFA. Отсюда открываются замечательные панорамные виды на город, горы и море. Застройщиком и девелопером проекта является компания …