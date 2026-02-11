  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. Интерторгальянс

Интерторгальянс

220086, г.Минск, ул.Славинского, д.45А, пом.30 (офис 5м)
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2005
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Мои партнеры
1 агентство
Наши агенты в Беларуси
Глеб Вашкевич
Глеб Вашкевич
Другие застройщики
ЖК "Полесский"
Беларусь, Брест
Год основания компании 1977
Новостройки 1 Жилая недвижимость 4
Строительство жилой и коммерческой недвижимости
Оставить заявку
Strateg Group
Беларусь, Телеханский сельский Совет
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3
Strateg Group - это пространство для креативных и целеустремленных профессионалов. Мы оказываем поддержку в развитии самых полезных и амбициозных идей: от инновационных технических решений до проектов в сфере искусства.
Оставить заявку
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Беларусь, Минск
Год основания компании 1957
Новостройки 1 Жилая недвижимость 81
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА имеет многолетний опыт строительства объектов в различных сферах социально-экономической деятельности, как столицы, так и республики в целом, обладает налаженной системой работы и кадровым потенциалом для реализации инвестиционных проектов. Через КУП “УКС Мингорисполко…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
Русский
Туристический комплекс VOLOSO
Беларусь, Опсовский сельский Совет
Новостройки 1 Коммерческая недвижимость 1
Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь. Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией. Туристический комплекс включает: •…
Оставить заявку
ИНФОРЕАЛТ
Беларусь, Минск
Новостройки 1 Жилая недвижимость 18 Коммерческая недвижимость 2
Мы с уверенностью утверждаем, что строим комплекс премиум-класса. Наш комплекс обладает рядом преимуществ в соответствии с современными технологическими и эстетическими стандартами.
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти