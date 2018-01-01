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Creative Construction SA

Греция, Pefkohori, Halkidiki Greece
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Creative Construction SA
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά
О застройщике

Компания, созданная для строительства роскошных вилл нового качества в Халкидики, Греция, с ее великолепными природными пейзажами, отличным климатом, гостеприимной культурой и отличным уровнем жизни, Греция быстро завоевывает репутацию одного из самых привлекательных мест в мире для проживания или посещения

Наши агенты в Греции
Giorgo Tori
Giorgo Tori
1 объект
Другие застройщики
First Seat

First Seat - известная, быстро развивающаяся компания по недвижимости в Греции. Наш успех основан на доверии, профессионализме и долгосрочных отношениях, в которых мы ставим клиента превыше всего.

Наши опытные консультанты страстно желают превратить активы в наиболее выгодные инвестиции, следуя принципам честности, прозрачности и компетентности.  

V² DEVELOPMENT

Компания V² DEVELOPMENT

От своего славного прошлого к надежному настоящему и еще более многообещающему будущему,  компания V² DEVELOPMENT — это компания № 1 в Греции в области жилищного строительства и девелопмента.

ДЕВЕЛОПЕР ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ

Являясь преемником компании ERGON, которая с 1962 года определила сектор развития рынка недвижимости в Греции, компания         V² DEVELOPMENT осуществила более 7000 успешных сделок по приобретению объектов недвижимости широкого спектра, начиная от объектов жилой и торговой недвижимости, до отелей и складских помещений, общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров. Компания V² DEVELOPMENT обеспечивает беспрецедентную финансовую отдачу и гордость за владение активами, одновременно повышая удовлетворенность клиентов, сообщества и сотрудников.

Компания V² DEVELOPMENT в 2013 году оказала содействие в запуске Программы получения вида на жительство GOLDEN VISA для греческих инвесторов, которая в 2018 году стала самой популярной инвестиционной программой в мире, превзойдя американскую программу EB-5 по фактическому количеству одобренных заявок. В дополнение к успеху на внутреннем рынке, компания V² DEVELOPMENT является компанией, также ориентированной на международный рынок. Помимо центрального офиса в Афинах и трёх офисов в Греции, компания V² DEVELOPMENT имеет офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу (Китай), Париже, Дубае, Найроби, Хошимине и Лахоре.

VITRUVIUS INVESTMENTS

Офис компании Vitruvius Investments расположен в центре Афин. Мы активно работаем на рынке недвижимости и реализуем проекты по всей Греции. Обладая многолетним опытом и знаниями, наша команда состоит из опытных и хорошо подготовленных экспертов (оценщиков, инженеров-строителей, архитекторов, финансовых и международных аналитиков), которые отслеживают и изучают все новые тенденции и правила на рынке недвижимости в Греции.

GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.

Главным направлением деятельности компании GRACE  является строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости. Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием современных строительных материалов, систем энергосбережения, четко придерживаясь всех норм, согласно действующего законодательства Греции.

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