Дома в Карловых Варах, Чехия

2 объекта найдено
Дом 5 спален в okres Karlovy Vary, Чехия
Дом 5 спален
okres Karlovy Vary, Чехия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Na predaj: Rodinný dom s veľkým pozemkom (1109 m²) v Česku Lokalita: Blízko kúpeľného mesta …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в okres Karlovy Vary, Чехия
Дом
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 158 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный дома типа «таунхаус» общей площадью 158 м2, расположенного…
$348,221
Оставить заявку
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
