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Жильё с бассейном в Yialia, Кипр

1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Yialia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Yialia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€970,000

Параметры недвижимости в Yialia, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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