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Квартиры-студии в Строволос, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом в Строволос, Кипр
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом
Строволос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …
€151,000
Realting.com
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