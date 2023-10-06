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Количество комнат с видом на море на Кипре

Кипр
50
Лимасол
12
Никосия
10
Строволос
7
Лимасол
5
Dali
4
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1 объект найдено
Комната 1 спальня с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Комната 1 спальня с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€170,059

Параметры недвижимости на Кипре

с бассейном
недорогая
элитная
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