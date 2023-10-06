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Дома с видом на горы в Лимасол, Кипр

Ypsonas
4
81 объект найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€650,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 8
Площадь 295 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€575,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,30 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€880,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 621 м²
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
€2,93 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€800,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 450 м²
Продаётся уникальная вилла, расположенная в районе Агиос Тихонас, всего в 900 м от отеля Fou…
€2,20 млн
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,59 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 630 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 гостиных, …
€2,40 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€372,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€350,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,29 млн
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 751 м²
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
€3,50 млн
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Продается роскошная четырех этажная Вилла с захватывающим видом на море и горы в одном из са…
€3,50 млн
Дом 7 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 7 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 9
Площадь 500 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 7 спальных комнат,…
€1,85 млн
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 525 м²
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
€2,50 млн

Типы недвижимости в Лимасол

виллы
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

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