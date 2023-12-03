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Виллы в община Жминь, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с Spalni в Gradisce, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Gradisce, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 260 м²
Расположение: регион Истрия Построен: 2017 Аэропорт: 30 км Море: 28 км Центр города: 25 км П…
€800,000
в месяц
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Параметры недвижимости в община Жминь, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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