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Дома с видом на горы в Коста-Рике

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Гуанакасте
34
Puntarenas Province
4
Cabo Velas
4
Tarcoles
4
1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Puriscal, Коста-Рика
Вилла 10 комнат
Puriscal, Коста-Рика
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Продажа напрямую от владельца = Оазис мечты, дом с гостевым домом, бассейном и подогретым в…
$980,000
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