Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Киев

Коммерческая недвижимость в Киеве, Украина

4 объекта найдено
Магазин в Киев, Украина
Магазин
Киев, Украина
Площадь 83 м²
€ 198,757
Офис 1 комната в Киев, Украина
Офис 1 комната
Киев, Украина
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Этаж 6/20
€ 46,076
Офис 3 комнаты в Печерский район, Украина
Офис 3 комнаты
Печерский район, Украина
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 9
€ 43,817
Коммерческая в Киев, Украина
Коммерческая
Киев, Украина
€ 2,077,919
Realting.com
Перейти