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Купить коммерческую недвижимость в Вале, Швейцария

Сьон
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4 объекта найдено
Коммерческаяв Санкт-Мориц, Швейцария
Коммерческая
Санкт-Мориц, Швейцария
8 230 м²
€ 49,000,000
Пакет из 4 отелей в элитном горнолыжном курорте Швейцарии – Санкт-Морице. Общее кол…
Коммерческаяв Haute Nendaz, Швейцария
Коммерческая
Haute Nendaz, Швейцария
€ 1,600,000
Очень известный пиццерия на популярном горнолыжном курорте. Бар был открыт в 1984 году, а пи…
Коммерческаяв Сьон, Швейцария
Коммерческая
Сьон, Швейцария
€ 2,010,000
Ресторан находится в 10 минутах езды от центра столицы кантона, города Сион, и расположен на…
Коммерческая 24 спальнив Leuk, Швейцария
Коммерческая 24 спальни
Leuk, Швейцария
9 600 м²
€ 3,300,000
Замечательный отель с прекрасным рестораном был построен в 1992 году и является самым новым …

Параметры недвижимости в Вале, Швейцария

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