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Отели в Швейцарии

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель в Женева, Швейцария
Отель
Женева, Швейцария
Площадь 7 700 м²
Швейцария г.Женева   Отель-замок на берегу озера   Историчес…
€79,73 млн
Отель в Цюрих, Швейцария
Отель
Цюрих, Швейцария
Площадь 22 600 м²
€161,00 млн
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