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Купить инвестиционная недвижимость в Западный административный округ, Россия

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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Западный административный округ, Россия
Инвестиционная
Западный административный округ, Россия
350 м²
€ 935,978
Продается крупный сетевой медицинский центр расположенный в районе Кутузовского проспекта. …
Инвестиционнаяв Западный административный округ, Россия
Инвестиционная
Западный административный округ, Россия
180 м²
€ 719,983
Продается действующий медицинский центр на Мичуринском проспекте. Первый дом от метро. …

Параметры недвижимости в Западный административный округ, Россия

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