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Россия
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Продажа офисных помещений в Западный административный округ, Россия
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16 объектов найдено
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
11 300 м²
Количество этажей 7
€ 18,382,602
ID: L3644 Продается офисное здание общей площадью 11300 кв.м., арендуемой площадью 10915 кв.…
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
10 800 м²
Количество этажей 7
€ 18,215,727
ID: L3643 Продается офисное здание общей площадью 10800 кв.м., арендуемой площадью 9753 кв.м…
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
10 915 м²
Количество этажей 7
€ 247,134
ID: L3614 Сдается в аренду офисное здание арендуемой площадью 10915 кв.м. в новом офисном ко…
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
9 753 м²
Количество этажей 7
€ 220,825
ID: L3613 Сдается в аренду офисное здание арендуемой площадью 9753 кв.м. в новом офисном ком…
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
6 011 м²
6 Этаж
€ 156,029
ID: L3612 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 6011 кв.м. на 6 эт…
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
712 м²
4 Этаж
€ 18,490
ID: L3053 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
712 м²
3 Этаж
€ 18,490
ID: L3050 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 041 м²
4 Этаж
€ 27,030
ID: L3054 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
724 м²
1 Этаж
€ 18,802
ID: L3046 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 088 м²
4 Этаж
€ 31,249
ID: L3051 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 124 м²
3 Этаж
€ 29,174
ID: L3048 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 596 м²
5 Этаж
€ 46,724
ID: L3052 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 752 м²
3 Этаж
€ 45,479
ID: L3049 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офис
Западный административный округ, Россия
148 м²
€ 662,384
Уютный, просторный, светлый офис в ЖК "Корона", расположен на втором этаже. Окна на большой …
Офис
Западный административный округ, Россия
199 м²
€ 331,192
Продается офис площадью 199м2 в Бизнес Центре класса B+ на западе Москвы - West Pa…
Офис
Западный административный округ, Россия
340 м²
€ 2,159,949
Продается офисный блок в общественно-деловом центре ATLANTIC класса «А+» на 9 этаж…
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