Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Западный административный округ
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Западный административный округ, Россия

Можайский район
13
Офис В архив
Очистить
16 объектов найдено
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
11 300 м² Количество этажей 7
€ 18,382,602
ID: L3644 Продается офисное здание общей площадью 11300 кв.м., арендуемой площадью 10915 кв.…
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
10 800 м² Количество этажей 7
€ 18,215,727
ID: L3643 Продается офисное здание общей площадью 10800 кв.м., арендуемой площадью 9753 кв.м…
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
10 915 м² Количество этажей 7
€ 247,134
ID: L3614 Сдается в аренду офисное здание арендуемой площадью 10915 кв.м. в новом офисном ко…
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
9 753 м² Количество этажей 7
€ 220,825
ID: L3613 Сдается в аренду офисное здание арендуемой площадью 9753 кв.м. в новом офисном ком…
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
6 011 м² 6 Этаж
€ 156,029
ID: L3612 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 6011 кв.м. на 6 эт…
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
712 м² 4 Этаж
€ 18,490
ID: L3053 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
712 м² 3 Этаж
€ 18,490
ID: L3050 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 041 м² 4 Этаж
€ 27,030
ID: L3054 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
724 м² 1 Этаж
€ 18,802
ID: L3046 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 088 м² 4 Этаж
€ 31,249
ID: L3051 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 124 м² 3 Этаж
€ 29,174
ID: L3048 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 596 м² 5 Этаж
€ 46,724
ID: L3052 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офисв Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 752 м² 3 Этаж
€ 45,479
ID: L3049 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
Офисв Западный административный округ, Россия
Офис
Западный административный округ, Россия
148 м²
€ 662,384
Уютный, просторный, светлый офис в ЖК "Корона", расположен на втором этаже. Окна на большой …
Офисв Западный административный округ, Россия
Офис
Западный административный округ, Россия
199 м²
€ 331,192
Продается офис площадью 199м2 в Бизнес Центре класса B+ на западе Москвы - West Pa…
Офисв Западный административный округ, Россия
Офис
Западный административный округ, Россия
340 м²
€ 2,159,949
Продается офисный блок в общественно-деловом центре ATLANTIC класса «А+» на 9 этаж…

Параметры недвижимости в Западный административный округ, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти