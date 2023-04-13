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Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость в Приволжский федеральный округ, Россия
Нижегородская область
25
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25 объектов найдено
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Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 600 м²
1/4 Этаж
€ 676,151
В продажу здание на красной линии! Состав: готовый бизнес под собственным управлением - Фитн…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
593 м²
1/4 Этаж
€ 277,111
Продается помещение общей площадью 593.4 кв.м. Из них помещение площадью 182.3 кв.м. располо…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
260 м²
1/1 Этаж
€ 74,820
Продается отдельно стоящее здание, разрешенное использование кафе. Имеется торговое оборуд…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
160 м²
1/11 Этаж
€ 276,003
Продается помещение, площадь 160 кв.м. Расположенное на 1 этаже, 11 этажного жилого дома. …
Инвестиционная
Zolinskiy selsovet, Россия
80 м²
1/1 Этаж
€ 22,158
Готовый бизнес магазин продукты. Хорошее место расположения. Первая линия трассы м7.
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
633 м²
1/9 Этаж
€ 665,066
Продается готовый арендный бизнес-Арендатор - "Пятёрочка" Здание одноэтажное, общей площа…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
629 м²
1/5 Этаж
€ 609,644
Продается готовый арендный бизнес-Арендатор - "Пятёрочка" (новый формат), по адресу: Нижний …
Инвестиционная
Городец, Россия
498 м²
2/2 Этаж
€ 152,965
Продается 2эт .кирпичное нежилое здание 497, 9 кв.м. в исторической части древнего города …
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
800 м²
3/3 Этаж
€ 1,661,558
Продается офисное здание премиум-класса площадью 800 кв.м. Самый центр! 200 м. от Кремля. Зд…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 339 м²
1/22 Этаж
€ 3,017,974
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 к…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
175 м²
1/1 Этаж
€ 394,551
Продается коммерческое помещение 175 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв.м.…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
760 м²
1/1 Этаж
€ 1,713,026
Продается коммерческое помещение 759, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
312 м²
1/1 Этаж
€ 703,202
Продается коммерческое помещение 311, 9 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 339 м²
1/1 Этаж
€ 3,017,974
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". 180.000 руб./кв.м. + НДС.…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
278 м²
1/1 Этаж
€ 626,321
Продается коммерческое помещение 277, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
6 300 м²
Количество этажей 5
€ 1,773,510
Продается отдельностоящее здание общей площадью 6300 кв.м. расположенное на красной линии пр…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
950 м²
Количество этажей 3
€ 443,378
Продам отдельно стоящее здание в Сормовской районе, 3 этажа, кухня, все коммуникации, под лю…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
348 м²
1/9 Этаж
€ 193,978
В продажу помещение свободного назначения с арендаторами. Располагается на первом этаже 9 эт…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
186 м²
1/2 Этаж
€ 277,111
Продам помещение на 1 этаже с отдельным входом на оживленной улице Нижегородского района Иль…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
88 м²
-1/4 Этаж
€ 50,988
Продается теплое, отапливаемое помещение, 5 комнат, красная линия, полуцоколь с окнами (окна…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
300 м²
Количество этажей 3
€ 205,073
Отдельно стоящее здания. Построено по инвест-проекту с назначением "офисное". Площадь 300 кв…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 500 м²
Количество этажей 3
€ 698,320
Здание отдельно стоящее, отель, 3 этажа, с ремонтом, укомплектованый гостиничный бизнес, на …
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
80 м²
1/5 Этаж
€ 49,880
Продам нежилое торговое помещение - цокольный этаж, 80 кв. м. Дом на красной линии. Проспект…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
256 м²
1/9 Этаж
€ 254,942
Помещение на ул. Володарского, с отдельным входом, на 1 этаже, рядом с пл.Свободы проходные,…
Инвестиционная с Инвестиции
Бор, Россия
1 200 м²
Количество этажей 3
€ 388,847
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия
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