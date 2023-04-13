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Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Купить коммерческую недвижимость в Приволжский федеральный округ, Россия
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125 объектов найдено
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Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
33 м²
1/9 Этаж
€ 35,470
Продаётся коммерческое помещение на красной линии! Подходит под любой вид деятельности.…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
277 м²
1/5 Этаж
€ 277,111
Предлагаю в продажу коммерческое помещение в самом центре города! На данный момент поме…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
388 м²
1/16 Этаж
€ 623,611
В продаже коммерческое помещение свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода. …
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
15 м²
€ 15,518
Продается парковочное место в подземной автостоянке площадью 16 кв. м (статус парковки - неж…
Офис
Нижний Новгород, Россия
118 м²
1/2 Этаж
€ 72,049
Продается офис, расположенный на первом этаже административного двухэтажного отдельностоящег…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
18 м²
€ 27,711
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
12 м²
€ 18,356
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
18 м²
€ 28,731
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
Коммерческая
Mihaleninskiy selsovet, Россия
48 м²
1/1 Этаж
€ 3,325
В продаже коммерческое помещение свободного назначения, подходит под разные виды деятельност…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 600 м²
1/4 Этаж
€ 676,151
В продажу здание на красной линии! Состав: готовый бизнес под собственным управлением - Фитн…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
593 м²
1/4 Этаж
€ 277,111
Продается помещение общей площадью 593.4 кв.м. Из них помещение площадью 182.3 кв.м. располо…
Офис
Нижний Новгород, Россия
113 м²
Количество этажей 5
€ 55,422
Самый центр города, рядом набережная, НГТУ. Светлое, просторное помещение, окна в приямках, …
Коммерческая
Бор, Россия
1 745 м²
2/2 Этаж
€ 3,325,332
Продам земельный участок 174359 кв.м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенн…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
18 м²
€ 15,518
Продам машиноместо в КМ " Прайм" 19, 5 м2 по адресу ул. Малая ямскаякор.11 пом.2 на 1 этаже …
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
564 м²
3/3 Этаж
€ 471,089
Продается отдельно стоящее современное здание (2012 года постройки), расположенное в центре …
Офис
Нижний Новгород, Россия
206 м²
-1/5 Этаж
€ 99,760
Продается офисное помещение в цоколе. Имеются окна. Высота помещения 4 метра. Отдельный вх…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
72 м²
1/5 Этаж
€ 78,700
Продажа помещения свободного назначения 72 м. , расположено на первом этаже, на красной лини…
Производство
Linda, Россия
300 м²
1/1 Этаж
€ 75,374
Продается готовый цех, является большей частью отдельностоящего здания. Бывшая пивоварня. …
Офис
Нижний Новгород, Россия
1 000 м²
3/3 Этаж
€ 1,662,666
Продается отдельностоящее здание площадью 1000 кв.м. расположенное на земельном участке 38…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
260 м²
1/1 Этаж
€ 74,820
Продается отдельно стоящее здание, разрешенное использование кафе. Имеется торговое оборуд…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
160 м²
1/11 Этаж
€ 276,003
Продается помещение, площадь 160 кв.м. Расположенное на 1 этаже, 11 этажного жилого дома. …
Инвестиционная
Zolinskiy selsovet, Россия
80 м²
1/1 Этаж
€ 22,158
Готовый бизнес магазин продукты. Хорошее место расположения. Первая линия трассы м7.
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
388 м²
2/16 Этаж
€ 516,092
В продаже коммерческие помещения свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода. …
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
633 м²
1/9 Этаж
€ 665,066
Продается готовый арендный бизнес-Арендатор - "Пятёрочка" Здание одноэтажное, общей площа…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
629 м²
1/5 Этаж
€ 609,644
Продается готовый арендный бизнес-Арендатор - "Пятёрочка" (новый формат), по адресу: Нижний …
Коммерческая
Саратов, Россия
365 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения.1 этаж - торговое помещение 200м2,(ст…
Коммерческая
Саратов, Россия
523 м²
Цена по запросу
Продам нежилое помeщение площадью 526 м2. (Арендный бизнес).Oбъект пpедcтавляет cобой отдель…
Коммерческая
Безымянское сельское поселение, Россия
200 м²
Цена по запросу
Продаётся отдельностоящее коммерческое здание.Общая площадь 200 кв.м.Есть возможность увелич…
Коммерческая
Саратов, Россия
177 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения. Расположено на 2 этаже. Помещение бе…
Офис
Саратов, Россия
127 м²
Цена по запросу
Продается офисное помещение на первом этаже жилого дома в центре города. Закрытая территория…
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Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия
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