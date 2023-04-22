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Коммерческая недвижимость в Южный административный округ, Россия

3 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты в Южный административный округ, Россия
Коммерческая 2 комнаты
Южный административный округ, Россия
2 Количество комнат 142 м²
€ 302,556
Продается помещение свободного назначения площадью 142,2 кв м, цокольный этаж. Первая линия …
Коммерческая в Южный административный округ, Россия
Коммерческая
Южный административный округ, Россия
140 м²
€ 619,520
  Продается помещение свободного назначения площадью 140,7 кв.м.,&nbs…
Инвестиционная в Южный административный округ, Россия
Инвестиционная
Южный административный округ, Россия
€ 619,520
Продается готовый арендный бизнес - Сетевая Стоматологическая клиника. Стабильный,…
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