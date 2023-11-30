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Коммерческая недвижимость в Даниловский район, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Даниловский район, Россия
Коммерческая
Даниловский район, Россия
Площадь 229 м²
Этаж 8/8
Гoтовый Арендный Бизнeс БЦ Пoлларс – это oфиснo-делoвoй комплeкc класca «Б+», cocтoящий из…
€380,943
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