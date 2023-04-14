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Продажа офисных помещений в Юго-Западный административный округ, Россия

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1 объект найдено
Офисв Юго-Западный административный округ, Россия
Офис
Юго-Западный административный округ, Россия
533 м²
€ 1,439,191
Великолепное предложение: просторный светлый и функциональный офис в бизнес-центре "Розмарин…

Параметры недвижимости в Юго-Западный административный округ, Россия

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