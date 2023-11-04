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Коммерческая недвижимость в Юго-Западный административный округ, Россия

3 объекта найдено
Офис с двором, с видеонаблюдением, с охраной в Юго-Западный административный округ, Россия
Офис с двором, с видеонаблюдением, с охраной
Юго-Западный административный округ, Россия
Площадь 533 м²
Великолепное предложение: просторный светлый и функциональный офис в бизнес-центре "Розмарин…
€1,47 млн
Инвестиционная с двором в Юго-Западный административный округ, Россия
Инвестиционная с двором
Юго-Западный административный округ, Россия
Продается арендный бизнес - помещение с надежным арендатором. Помещение находится по первой …
€893,478
Инвестиционная в Юго-Западный административный округ, Россия
Инвестиционная
Юго-Западный административный округ, Россия
Площадь 430 м²
Продается крупный сетевой медицинский центр расположенный в густонаселенном районе Южное Бут…
€1,49 млн
Realting.com
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