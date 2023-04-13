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Продажа офисных помещений в Северо-Западный федеральный округ, Россия

Санкт-Петербург
15
Выборг
1
Ленинградская область
1
Офис В архив
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16 объектов найдено
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
90 м²
€ 212,335
Арт. 41555366 Продажа лучшего офиса в БЦ БАЗЕЛЬ на первом этаже. Центральный район, улица …
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
241 м²
€ 692,882
Арт. 35505440 15 Апартаментов на одном этаже, 5/5 этаж A Boutique Apartments находятся на …
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
160 м²
€ 556,541
Арт. 34799362 Уважаемы покупатель! В продаже нежилое помещение в самом центре города! Угол …
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
806 м²
€ 1,080,896
Арт. 34626212 Добрый день, уважаемый Клиент! В продаже офисное помещение для Вашей комп…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
3 848 м²
€ 5,160,406
Арт. 34626497 Добрый день, уважаемый Клиент! В продаже 5 этажей офисных помещений для В…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
308 м²
€ 413,047
Арт. 34625050 Добрый день, уважаемый Клиент! В продаже офисное помещение для Вашей комп…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
498 м²
€ 667,849
Арт. 34625398 Добрый день, уважаемый Клиент! В продаже офисное помещение для Вашей комп…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
172 м²
€ 547,041
Арт. 32263458 Нежилое помещение на последнем этаже с высокими потолками 3, 53 м на Невском …
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
46 м²
€ 139,582
Арт. 26174092 Кировский район. Нежилое коммерческое помещение. 750 метров от метро Ленинс…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
144 м²
€ 357,615
Арт. 24245278 Продается полностью оснащенное офисное помещение в историческом центре Санкт-…
Офисв Выборг, Россия
Офис
Выборг, Россия
111 м²
€ 88,287
Арт. 19145080 Уважаемые покупатель! Предлагаем Вам отличное коммерческое помещение в цен…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
92 м²
€ 177,691
Арт. 16168158 Офисное помещение с 2 входами готовое для ведение бизнеса в центре города! …
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
95 м²
€ 368,792
Арт. 3361244 Вашему вниманию предлагается коммерческое помещение 95 м2 свободного назначени…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
178 м²
€ 598,449
Арт. 3359724 Все преимущества расположения дома на Невском проспекте - место притяжения и…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
748 м²
€ 2,570,369
Арт. 4877994 ОСЗ в центре города готовое под арендный бизнес! Есть возможность достройки …
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
244 м²
€ 402,319
Арт. 3330440 Продается офис с отдельным входом с набережной в жилом фонде. Выполнен качеств…

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

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