Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Купить коммерческую недвижимость в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Ленинградская область
15
Villozskoe gorodskoe poselenie
2
Yanegskoe selskoe poselenie
2
Балтийск
2
Полянское сельское поселение
2
Псковская область
2
Пушкин
2
Светлогорск
2
Gatchinskoe gorodskoe poselenie
1
gorodskoe poselenie Dno
1
Rahinskoe gorodskoe poselenie
1
Выборг
1
Гатчина
1
Город Всеволожск
1
Красноозёрное сельское поселение
1
Новое Девяткино
1
Парголово
1
Петергоф
1
Пионерский
1
Светлый
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
149 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Офис
Санкт-Петербург, Россия
90 м²
€ 212,335
Арт. 41555366 Продажа лучшего офиса в БЦ БАЗЕЛЬ на первом этаже. Центральный район, улица …
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
114 м²
€ 419,082
Арт. 41549735 2-уровневое универсальное коммерческое помещение с отдельным входом напротив …
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
14 м²
€ 162,045
Арт. 41549002 Универсальное нежилое компактное помещение с витриной и входом с Лермонтовск…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
552 м²
€ 659,355
Арт. 41859842 Уникальное коммерческое помещение с "якорным сетевым арендатором! "Здравств…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
55 м²
€ 232,451
Арт. 41551303 Универсальное нежилое помещение витринные окна и отдельный вход с Гороховой …
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
710 м²
€ 858,280
Арт. 42018003 Коммерция с "якорным сетевым арендатором" ! Выгодное капиталовложение! Здра…
Коммерческая
Полянское сельское поселение, Россия
€ 3,353
Продается участок 10 соток по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО " Полянск…
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
397 м²
€ 391,143
Арт. 41612999 Предлагаем к продаже готовый, действующий бизнес. На одной огороженной благоу…
Коммерческая
Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
€ 111,755
Арт. 45955123. Земля под любой бизнес! назначение земли населенных пунктов разрещённое испол…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
194 м²
€ 290,005
Арт. 3334458 Просторная, тихая, двухсторонняя квартира в Центре ул. Маяковского. Дом кирпи…
Коммерческая
gorodskoe poselenie Dno, Россия
€ 39,114
К продаже предлагается земельный участок (кадастровый номер – 60:05:0092301:21), находящи…
Коммерческая
Пионерский, Россия
Количество этажей 2
€ 115,108
Продам. Нойкурен производственная база с офисом в городе Пионерском, Калининградская область…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
125 м²
€ 334,148
Арт. 40712859 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке семь полностью готовых и уже дейст…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
4 000 м²
€ 10,728,495
Арт. 38055897 Отель «Багратион» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга на набережн…
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
250 м²
€ 144,164
Арт. 40542743 ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ покупки недвижимости, которая будет радовать вас и так…
Коммерческая
Красноозёрное сельское поселение, Россия
675 м²
2/2 Этаж
€ 720,821
Арт. 44584675. Предлагается к продаже коттеджный комплекс (база отдыха) «ШАЛЕ»: Ленинградск…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
60 м²
€ 167,521
Арт. 39234145 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке коммерческое помещение площадью 60…
Коммерческая
Балтийск, Россия
Количество этажей 1
€ 158,692
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/9 Этаж
€ 60,236
Торговое помещение по ул. Гайдара,116 с отдельным входом ор-р помещение находится в доме меж…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
3 776 м²
€ 1,676,327
Арт. 41760721. Предлагается в собственность земельный участок с крытым футбольным комплексом…
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
16 м²
1/5 Этаж
€ 41,349
Продажа нежилое помещение свободного назначения рядом с метро "Чернышевская ". Площадь 16 к…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
73 м²
€ 141,080
Арт. 37130325 Вашему вниманию предлагается ЖИЛОЕ помещение с возможностью перевода в…
Коммерческая
Светлогорск, Россия
1/6 Этаж
€ 157,462
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Коммерческая
Калининград, Россия
1/3 Этаж
€ 29,056
Помещения свободного назначения общей площадью 250 кв.м., в цоколе жилого 6-х этажного дома …
Коммерческая
Балтийск, Россия
1/3 Этаж
€ 614,653
Пр одам действующий гостиничный бизнес в Балтийске, Калининградская область. Гостевой компле…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/3 Этаж
€ 223,510
Предлагаем к покупке 128 кв.м. на первой линии Центрального района - улица Карла Маркса! По …
Коммерческая
Калининград, Россия
1/4 Этаж
€ 182,161
Предлагаем к покупке помещение свободного назначения в центре города , первая линия на Ленин…
Коммерческая
Калининград, Россия
1/5 Этаж
€ 111,755
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! Продажа помещения свободного назначения по Советск…
Коммерческая
Калининград, Россия
3/5 Этаж
€ 894,041
Ваша "Современная История" Давно ни для кого не секрет, что человек сам хозяин сво…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
380 м²
€ 748,760
Арт. 36615855 ОСЗ в Центральном районе! Перспективное место с высокой доходностью! Уважае…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты