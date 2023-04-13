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Купить производственное здание в Северо-Западный федеральный округ, Россия

Ленинградская область
1
Таицкое городское поселение
1
Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Тайцы, Россия
Производство
Тайцы, Россия
17 593 м²
€ 1,663,973
Арт. 34366165 Уважаемый покупатель, ГАБ, продается действующее деревообрабатывающее произ…

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

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