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Купить коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге, Россия

Санкт-Петербург
81
Пушкин
2
Парголово
1
Петергоф
1
85 объектов найдено
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
90 м²
€ 210,604
Арт. 41555366 Продажа лучшего офиса в БЦ БАЗЕЛЬ на первом этаже. Центральный район, улица …
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
114 м²
€ 415,667
Арт. 41549735 2-уровневое универсальное коммерческое помещение с отдельным входом напротив …
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
14 м²
€ 160,724
Арт. 41549002 Универсальное нежилое компактное помещение с витриной и входом с Лермонтовск…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
552 м²
€ 653,982
Арт. 41859842 Уникальное коммерческое помещение с "якорным сетевым арендатором! "Здравств…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
55 м²
€ 230,556
Арт. 41551303 Универсальное нежилое помещение витринные окна и отдельный вход с Гороховой …
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
710 м²
€ 851,285
Арт. 42018003 Коммерция с "якорным сетевым арендатором" ! Выгодное капиталовложение! Здра…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
194 м²
€ 287,641
Арт. 3334458 Просторная, тихая, двухсторонняя квартира в Центре ул. Маяковского. Дом кирпи…
Готовый бизнесв Санкт-Петербург, Россия
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
125 м²
€ 331,425
Арт. 40712859 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке семь полностью готовых и уже дейст…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
4 000 м²
€ 10,641,063
Арт. 38055897 Отель «Багратион» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга на набережн…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
60 м²
€ 166,156
Арт. 39234145 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке коммерческое помещение площадью 60…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
3 776 м²
€ 1,662,666
Арт. 41760721. Предлагается в собственность земельный участок с крытым футбольным комплексом…
Коммерческая 1 комнатав Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат 16 м² 1/5 Этаж
€ 41,045
Продажа нежилое помещение свободного назначения рядом с метро "Чернышевская ". Площадь 16 к…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
380 м²
€ 742,657
Арт. 36615855 ОСЗ в Центральном районе! Перспективное место с высокой доходностью! Уважае…
Коммерческая 1 комнатав Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат 4 100 м² 1/5 Этаж
€ 2,218,631
Продается отдельно стоящее здание с земельным участком в собственности. Площадь здания 4100…
Коммерческая 1 комнатав Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат 6 300 м² 1/7 Этаж
€ 2,551,426
Отдельно стоящее нежилое здание в Кировском районе Санкт-Петербурга. Улица Лени Голикова, д…
Коммерческая 1 комнатав Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат 3 900 м² 1/5 Этаж
€ 2,107,700
Здание площадью 3900 кв.м с земельным участком 2000 кв.м - в собственности. Расположенно в …
Коммерческая 1 комнатав Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат 5 230 м² 1/5 Этаж
€ 2,606,892
Продается здание с земельным участком 2800 кв.м - в собственности. Расположено в районе мас…
Коммерческая 1 комнатав Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат 7 200 м² 1/10 Этаж
€ 4,991,920
Продаётся отдельно стоящее здание нежилого фонда. 1984 год постройки. Кирпич. 10 этажей, по…
Готовый бизнесв Санкт-Петербург, Россия
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
31 м²
€ 166,156
Арт. 36009878 Коммерция с премиальным дизайном ! Престижная локация и якорный арендатор! …
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
78 м²
€ 256,111
Арт. 36002396 Предлагается к продаже НЕЖИЛОЕ помещение 78,8 кв.м, расположено на 2-ом эта…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
241 м²
€ 687,235
Арт. 35505440 15 Апартаментов на одном этаже, 5/5 этаж A Boutique Apartments находятся на …
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
102 м²
€ 239,424
Арт. 35248711 Уважаемый покупатель, здравствуйте. Вашему вниманию предлагается коммерческое…
Готовый бизнесв Санкт-Петербург, Россия
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
89 м²
€ 166,267
Арт. 23685749 Продаётся шикарное коммерческое помещения в 2-х минутах от метро Лесная помещ…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
115 м²
€ 387,845
Арт. 30019203 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую …
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
111 м²
€ 149,862
Арт. 34513468 Предлагается к продаже коммерческое помещение в самом сердце Петербурга по ад…
Готовый бизнесв Санкт-Петербург, Россия
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
142 м²
€ 520,969
Арт. 34821629 Арендный стабильный бизнес на Невском проспекте! Здравствуйте, наш уважаем…
Коммерческая 1 комнатав Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 684 м² 1/2 Этаж
€ 477,006
Продается отдельно стоящее здание на берегу Невы, памятник архитектуры, известный как Дом З…
Офисв Санкт-Петербург, Россия
Офис
Санкт-Петербург, Россия
160 м²
€ 552,005
Арт. 34799362 Уважаемы покупатель! В продаже нежилое помещение в самом центре города! Угол …
Готовый бизнесв Санкт-Петербург, Россия
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
116 м²
€ 217,809
Арт. 33629862 Здравствуйте уважаемый покупатель! Вашему вниманию представлено к продаже ком…
Готовый бизнесв Санкт-Петербург, Россия
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
164 м²
€ 365,787
Арт. 34800766 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию готовый бизнес, действую…

Параметры недвижимости в Санкт-Петербурге, Россия

недорогая
элитное
Город трех революций

Санкт-Петербург – второй по значимости город России. Неудивительно что приобрести квартиру или дом в северной столице мечтают многие. На что нужно обращать внимание при покупке недвижимости в Санкт Петербурге, можно ли здесь купить квартиру без посредников, и какова стоимость жилья в городе на Неве, который стал свидетелем трех революций?

Вторичное жилье

Если говорить о вторичном жилье, то в северной Пальмире можно найти все, что угодно. Начиная от исторических «домов-колодцев» в самом центре города и заканчивая обычными панельками на окраинах. Отыскать в Петербурге квартиры недорого также возможно: обращайте внимание на многоэтажки советского периода, а также «сталинки» и «хрущевки».

Новостройки

В настоящее время бывший Ленинград продолжает расти. Сегодня город осваивает такие районы, как Мурино, Кудрово, Новое Девяткино. Здесь появляются высотные жилые комплексы с европейскими планировками, современными детскими площадками и вместительными парковками. Во время строительства приобрести тут жилье от собственника можно совсем недорого.

В целом, жилая недвижимость Санкт-Петербурга демонстрирует стабильный рост стоимости. В среднем, квадратный метр в городе Петра стоит около 1800 долларов. Именно поэтому покупка и последующая продажа квартиры могут принести вам дополнительный доход.

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