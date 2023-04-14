Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. городской округ Нижний Новгород
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в городской округ Нижний Новгород, Россия

Нижний Новгород
7
Офис В архив
Очистить
7 объектов найдено
Офисв Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
118 м² 1/2 Этаж
€ 71,693
Продается офис, расположенный на первом этаже административного двухэтажного отдельностоящег…
Офисв Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
113 м² Количество этажей 5
€ 55,149
Самый центр города, рядом набережная, НГТУ. Светлое, просторное помещение, окна в приямках, …
Офисв Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
206 м² -1/5 Этаж
€ 99,268
Продается офисное помещение в цоколе.   Имеются окна. Высота помещения 4 метра. Отдельный вх…
Офисв Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
1 000 м² 3/3 Этаж
€ 1,654,460
Продается отдельностоящее здание площадью 1000 кв.м.   расположенное на земельном участке 38…
Офисв Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
98 м² -1/13 Этаж
€ 63,972
Продается офисное помещение с действующими арендаторами. Вход отдельный, ресепшен и три отде…
Офисв Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
75 м² -1/4 Этаж
€ 34,192
  Продаю офис на Алексеевской 24б, помещение 4, в цоколе. 75 кв.м, Евроремонт, однообъемное …
Офисв Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
88 м² -1/4 Этаж
€ 50,737
Продается теплое, отапливаемое помещение, 5 комнат, красная линия, полуцоколь с окнами (окна…

Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти