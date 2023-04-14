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Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
городской округ Нижний Новгород
Купить коммерческую недвижимость в городской округ Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород
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60 объектов найдено
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Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
33 м²
1/9 Этаж
€ 35,295
Продаётся коммерческое помещение на красной линии! Подходит под любой вид деятельности.…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
277 м²
1/5 Этаж
€ 275,743
Предлагаю в продажу коммерческое помещение в самом центре города! На данный момент поме…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
388 м²
1/16 Этаж
€ 620,533
В продаже коммерческое помещение свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода. …
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
15 м²
€ 15,442
Продается парковочное место в подземной автостоянке площадью 16 кв. м (статус парковки - неж…
Офис
Нижний Новгород, Россия
118 м²
1/2 Этаж
€ 71,693
Продается офис, расположенный на первом этаже административного двухэтажного отдельностоящег…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
12 м²
€ 18,265
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
18 м²
€ 27,574
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
18 м²
€ 28,589
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 600 м²
1/4 Этаж
€ 672,814
В продажу здание на красной линии! Состав: готовый бизнес под собственным управлением - Фитн…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
593 м²
1/4 Этаж
€ 275,743
Продается помещение общей площадью 593.4 кв.м. Из них помещение площадью 182.3 кв.м. располо…
Офис
Нижний Новгород, Россия
113 м²
Количество этажей 5
€ 55,149
Самый центр города, рядом набережная, НГТУ. Светлое, просторное помещение, окна в приямках, …
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
18 м²
€ 15,442
Продам машиноместо в КМ " Прайм" 19, 5 м2 по адресу ул. Малая ямскаякор.11 пом.2 на 1 этаже …
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
564 м²
3/3 Этаж
€ 468,764
Продается отдельно стоящее современное здание (2012 года постройки), расположенное в центре …
Офис
Нижний Новгород, Россия
206 м²
-1/5 Этаж
€ 99,268
Продается офисное помещение в цоколе. Имеются окна. Высота помещения 4 метра. Отдельный вх…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
72 м²
1/5 Этаж
€ 78,311
Продажа помещения свободного назначения 72 м. , расположено на первом этаже, на красной лини…
Офис
Нижний Новгород, Россия
1 000 м²
3/3 Этаж
€ 1,654,460
Продается отдельностоящее здание площадью 1000 кв.м. расположенное на земельном участке 38…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
260 м²
1/1 Этаж
€ 74,451
Продается отдельно стоящее здание, разрешенное использование кафе. Имеется торговое оборуд…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
160 м²
1/11 Этаж
€ 274,640
Продается помещение, площадь 160 кв.м. Расположенное на 1 этаже, 11 этажного жилого дома. …
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
388 м²
2/16 Этаж
€ 513,544
В продаже коммерческие помещения свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода. …
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
633 м²
1/9 Этаж
€ 661,784
Продается готовый арендный бизнес-Арендатор - "Пятёрочка" Здание одноэтажное, общей площа…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
629 м²
1/5 Этаж
€ 606,635
Продается готовый арендный бизнес-Арендатор - "Пятёрочка" (новый формат), по адресу: Нижний …
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
84 м²
-1/10 Этаж
€ 35,295
В продажу помещение свободного назначения на цокольном этаже. Отдельные 2 входа в помещение.…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
124 м²
Количество этажей 2
€ 220,595
Продается помещение свободного назначения с арендаторами
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
125 м²
1/1 Этаж
€ 83,826
В продажу универсальное здание с собственной территорией. Земля 3 сотки в собственности. З…
Производство
Нижний Новгород, Россия
471 м²
2/2 Этаж
€ 244,750
Продается производственное здание (в настоящий момент есть долгосрочный арендатор), площадь …
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
151 м²
1/1 Этаж
€ 275,633
Красная линия! Продаю здание 150, 8 кв.м. с земельным участком 17 соток + прилегающая тер…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
39 м²
-1/9 Этаж
€ 42,464
Красная линия! Чистая продажа! Один взрослый собственник. В собственности более 5 лет. П…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
126 м²
3/3 Этаж
€ 88,238
Чистая продажа! Один взрослый собственник! Помещение 126 кв.м., без отделки. Звоните! Торг!
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
800 м²
3/3 Этаж
€ 1,653,357
Продается офисное здание премиум-класса площадью 800 кв.м. Самый центр! 200 м. от Кремля. Зд…
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
262 м²
Количество этажей 12
€ 144,489
Продаю помещение свободного назначения общей площадью 262 кв. метра Этаж Цоколь-подвал, выс…
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Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия
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