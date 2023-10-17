Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Нижегородская область
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Нижегородская область, Россия

коммерческая недвижимость
63
офисы
7
инвестиционная недвижимость
20
Производство В архив
Очистить
3 объекта найдено
Производство в городской округ Бор, Россия
Производство
городской округ Бор, Россия
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Продается готовый цех, является большей частью отдельностоящего  здания.  Бывшая пивоварня. …
€66,145
Производство в Нижний Новгород, Россия
Производство
Нижний Новгород, Россия
Площадь 471 м²
Этаж 2/2
Продается производственное здание (в настоящий момент есть долгосрочный арендатор), площадь …
€215,847
Производство с подвалом, с охраняемой территорией в Нижний Новгород, Россия
Производство с подвалом, с охраняемой территорией
Нижний Новгород, Россия
Площадь 939 м²
Количество этажей 2
В продажу 2х этажное отдельно-стоящее кирпичное здание в отличном состоянии. Земельный участ…
€398,816
Realting.com
Перейти