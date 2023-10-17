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Коммерческая недвижимость в Нижегородская область, Россия

Нижний Новгород
24
Бор
3
63 объекта найдено
Коммерческая в Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
Площадь 24 м²
Отличный кирпичный гараж в центре города , сухой, электрическое освещение, находится на перв…
€4,669
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 3 м²
Этаж 1/1
В продажу торговый павильон-киоск со всем оборудованием под кофе, по адресу Родионова, дом 7…
€2,918
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 100 м²
Этаж -1/10
Выбрать коммерческое помещение в новом жилом комплексе   на улице Родионова, находящегося вс…
€117,310
Инвестиционная в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Продается коммерческое помещение по адресу: улица Красносельская, 26. Общая площадь 121 кв.…
€105,054
Коммерческая в Городец, Россия
Коммерческая
Городец, Россия
Площадь 141 м²
Количество этажей 5
Продается помещение общей площадью 141,5 кв м, расположенное на цокольном этаже   5ти этажно…
€39,882
Коммерческая в Лысковский район, Россия
Коммерческая
Лысковский район, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 2/2
Продается комплекс домов в живописном   месте Нижегородской области, Лысковского района   по…
€243,181
Офис в Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/17
Помещение находится в крупном, хорошо развитом жилом комплексе "Седьмое небо". сделан хороши…
€121,590
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 24 м²
Парковочное место в подземном паркинге жилого дома в центе города по адресу Студеная дом 52 …
€22,373
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 12 м²
Центр города на ул. Белинского 66 в ЖК Континенталь продаем   Машиноместо 13 кв.м.   , очень…
€22,373
Офис в городской округ Нижний Новгород, Россия
Офис
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 305 м²
Этаж 3/4
Продается офисное помещение расположенное на пл. Горького. Кабинетная система. Помещение зан…
€437,725
Инвестиционная в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/5
Заключен предварительный договор, внесен задаток !  Продаю 100% доли в Уставном капитале О…
€544,725
Коммерческая в Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
Площадь 129 м²
Этаж 2/3
В продажу помещение свободного назначения на 2 этаже здания. Помещение светлое, состоит из 3…
€38,909
Отель в Нижний Новгород, Россия
Отель
Нижний Новгород, Россия
Площадь 119 м²
Этаж 2/2
Уникальное предложение для бизнесменов и предпринимателей! В продаже три 2х этажных   дома …
€262,625
Инвестиционная в Богоявление, Россия
Инвестиционная
Богоявление, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Продается магазин-павильон в с. Богоявление Д.Константиновского района площадью 30м2 и земля…
€20,427
Коммерческая в Бор, Россия
Коммерческая
Бор, Россия
Площадь 1 190 м²
Этаж 3/3
Продается отдельно стоящее офисно-торговое здание 1969 года постройки с капитальной реконстр…
€291,817
Коммерческая в Балахна, Россия
Коммерческая
Балахна, Россия
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Продам коммерческую недвижимость, 75м, в цокольном этаже, 2 входа, парковка, все коммуникаци…
€48,636
Инвестиционная в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Продаю нежилое полуподвальное помещение площадью 140 метров , в котором находятся в данный м…
€82,681
Отель в Нижний Новгород, Россия
Отель
Нижний Новгород, Россия
Площадь 359 м²
Этаж 2/2
Продается   готовый бизнес -гостиница, которая расположена   в самом центре города на ул.Мур…
€133,263
Коммерческая в Бор, Россия
Коммерческая
Бор, Россия
Площадь 99 м²
Количество этажей 10
В продаже   коммерческая недвижимость- помещение свободного назначения в центре г. Бор на ул…
€36,963
Коммерческая в Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
Площадь 33 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение на красной линии!   Подходит под любой вид деятельности.…
€34,045
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 277 м²
Этаж 1/5
Предлагаю в продажу коммерческое помещение в самом центре города!   На данный момент поме…
€269,444
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 388 м²
Этаж 1/16
В продаже коммерческое помещение свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода.  …
€859,400
Офис в Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Продается офис, расположенный на первом этаже административного двухэтажного отдельностоящег…
€63,227
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 12 м²
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
€16,108
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 18 м²
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
€24,318
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 18 м²
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
€25,213
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 15 м²
Продаю машиноместо на подземной парковке в центре города. Машиноместо располагается в БЦ "Хо…
€11,673
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 30 м²
Продаю сдвоенное машиноместо на подземной парковке в центре города. Машиноместо располагаетс…
€23,345
Коммерческая в городской округ Бор, Россия
Коммерческая
городской округ Бор, Россия
Площадь 1 745 м²
Этаж 2/2
Продам земельный участок 174359 кв.м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенн…
€2,92 млн
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 18 м²
Продам машиноместо в КМ " Прайм" 19, 5 м2 по адресу ул. Малая ямскаякор.11 пом.2 на 1 этаже …
€13,618

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