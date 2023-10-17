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Коммерческая
Россия
Нижегородская область
Коммерческая недвижимость в Нижегородская область, Россия
Нижний Новгород
24
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63 объекта найдено
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Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
24 м²
Отличный кирпичный гараж в центре города , сухой, электрическое освещение, находится на перв…
€4,669
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Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
3 м²
1/1
В продажу торговый павильон-киоск со всем оборудованием под кофе, по адресу Родионова, дом 7…
€2,918
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
100 м²
-1/10
Выбрать коммерческое помещение в новом жилом комплексе на улице Родионова, находящегося вс…
€117,310
Рекомендовать
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
121 м²
5
Продается коммерческое помещение по адресу: улица Красносельская, 26. Общая площадь 121 кв.…
€105,054
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Коммерческая
Городец, Россия
141 м²
5
Продается помещение общей площадью 141,5 кв м, расположенное на цокольном этаже 5ти этажно…
€39,882
Рекомендовать
Коммерческая
Лысковский район, Россия
2 000 м²
2/2
Продается комплекс домов в живописном месте Нижегородской области, Лысковского района по…
€243,181
Рекомендовать
Офис
Нижний Новгород, Россия
80 м²
1/17
Помещение находится в крупном, хорошо развитом жилом комплексе "Седьмое небо". сделан хороши…
€121,590
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
24 м²
Парковочное место в подземном паркинге жилого дома в центе города по адресу Студеная дом 52 …
€22,373
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
12 м²
Центр города на ул. Белинского 66 в ЖК Континенталь продаем Машиноместо 13 кв.м. , очень…
€22,373
Рекомендовать
Офис
городской округ Нижний Новгород, Россия
305 м²
3/4
Продается офисное помещение расположенное на пл. Горького. Кабинетная система. Помещение зан…
€437,725
Рекомендовать
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 200 м²
1/5
Заключен предварительный договор, внесен задаток ! Продаю 100% доли в Уставном капитале О…
€544,725
Рекомендовать
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
129 м²
2/3
В продажу помещение свободного назначения на 2 этаже здания. Помещение светлое, состоит из 3…
€38,909
Рекомендовать
Отель
Нижний Новгород, Россия
119 м²
2/2
Уникальное предложение для бизнесменов и предпринимателей! В продаже три 2х этажных дома …
€262,625
Рекомендовать
Инвестиционная
Богоявление, Россия
30 м²
1/1
Продается магазин-павильон в с. Богоявление Д.Константиновского района площадью 30м2 и земля…
€20,427
Рекомендовать
Коммерческая
Бор, Россия
1 190 м²
3/3
Продается отдельно стоящее офисно-торговое здание 1969 года постройки с капитальной реконстр…
€291,817
Рекомендовать
Коммерческая
Балахна, Россия
75 м²
5
Продам коммерческую недвижимость, 75м, в цокольном этаже, 2 входа, парковка, все коммуникаци…
€48,636
Рекомендовать
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
140 м²
4
Продаю нежилое полуподвальное помещение площадью 140 метров , в котором находятся в данный м…
€82,681
Рекомендовать
Отель
Нижний Новгород, Россия
359 м²
2/2
Продается готовый бизнес -гостиница, которая расположена в самом центре города на ул.Мур…
€133,263
Рекомендовать
Коммерческая
Бор, Россия
99 м²
10
В продаже коммерческая недвижимость- помещение свободного назначения в центре г. Бор на ул…
€36,963
Рекомендовать
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
33 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение на красной линии! Подходит под любой вид деятельности.…
€34,045
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
277 м²
1/5
Предлагаю в продажу коммерческое помещение в самом центре города! На данный момент поме…
€269,444
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
388 м²
1/16
В продаже коммерческое помещение свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода. …
€859,400
Рекомендовать
Офис
Нижний Новгород, Россия
118 м²
1/2
Продается офис, расположенный на первом этаже административного двухэтажного отдельностоящег…
€63,227
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
12 м²
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
€16,108
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
18 м²
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
€24,318
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
18 м²
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
€25,213
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
15 м²
Продаю машиноместо на подземной парковке в центре города. Машиноместо располагается в БЦ "Хо…
€11,673
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
30 м²
Продаю сдвоенное машиноместо на подземной парковке в центре города. Машиноместо располагаетс…
€23,345
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Коммерческая
городской округ Бор, Россия
1 745 м²
2/2
Продам земельный участок 174359 кв.м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенн…
€2,92 млн
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Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
18 м²
Продам машиноместо в КМ " Прайм" 19, 5 м2 по адресу ул. Малая ямскаякор.11 пом.2 на 1 этаже …
€13,618
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Типы недвижимости в Нижегородская область
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