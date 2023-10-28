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13 объектов найдено
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
11 300 м²
7
ID: L3644 Продается офисное здание общей площадью 11300 кв.м., арендуемой площадью 10915 кв.…
€16,07 млн
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
10 800 м²
7
ID: L3643 Продается офисное здание общей площадью 10800 кв.м., арендуемой площадью 9753 кв.м…
€15,92 млн
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
10 915 м²
7
ID: L3614 Сдается в аренду офисное здание арендуемой площадью 10915 кв.м. в новом офисном ко…
€216,006
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
9 753 м²
7
ID: L3613 Сдается в аренду офисное здание арендуемой площадью 9753 кв.м. в новом офисном ком…
€193,010
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
6 011 м²
6
ID: L3612 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 6011 кв.м. на 6 эт…
€136,376
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
712 м²
4
ID: L3053 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€16,161
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
712 м²
3
ID: L3050 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€16,161
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 041 м²
4
ID: L3054 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€23,625
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
724 м²
1
ID: L3046 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€16,434
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 088 м²
4
ID: L3051 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€27,313
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 124 м²
3
ID: L3048 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€25,499
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 596 м²
5
ID: L3052 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€40,839
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Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
1 752 м²
3
ID: L3049 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€39,750
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