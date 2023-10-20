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Продажа офисных помещений в Можайский район, Россия

коммерческая недвижимость
13
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13 объектов найдено
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 11 300 м²
Количество этажей 7
ID: L3644 Продается офисное здание общей площадью 11300 кв.м., арендуемой площадью 10915 кв.…
€16,04 млн
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 10 800 м²
Количество этажей 7
ID: L3643 Продается офисное здание общей площадью 10800 кв.м., арендуемой площадью 9753 кв.м…
€15,90 млн
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 10 915 м²
Количество этажей 7
ID: L3614 Сдается в аренду офисное здание арендуемой площадью 10915 кв.м. в новом офисном ко…
€215,679
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 9 753 м²
Количество этажей 7
ID: L3613 Сдается в аренду офисное здание арендуемой площадью 9753 кв.м. в новом офисном ком…
€192,718
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 6 011 м²
Этаж 6
ID: L3612 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 6011 кв.м. на 6 эт…
€136,170
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 712 м²
Этаж 4
ID: L3053 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€16,137
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 712 м²
Этаж 3
ID: L3050 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€16,137
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 1 041 м²
Этаж 4
ID: L3054 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€23,589
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 724 м²
Этаж 1
ID: L3046 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€16,409
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 1 088 м²
Этаж 4
ID: L3051 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€27,272
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 1 124 м²
Этаж 3
ID: L3048 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€25,460
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 1 596 м²
Этаж 5
ID: L3052 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€40,777
Офис в Инновационный центр «Сколково», Россия
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
Площадь 1 752 м²
Этаж 3
ID: L3049 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€39,690
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