Купить готовый бизнес в Центральный район, Россия

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Россия
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13 объектов найдено
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Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
125 м²
€ 331,425
Арт. 40712859 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке семь полностью готовых и уже дейст…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
31 м²
€ 166,156
Арт. 36009878 Коммерция с премиальным дизайном ! Престижная локация и якорный арендатор! …
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
89 м²
€ 166,267
Арт. 23685749 Продаётся шикарное коммерческое помещения в 2-х минутах от метро Лесная помещ…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
142 м²
€ 520,969
Арт. 34821629 Арендный стабильный бизнес на Невском проспекте! Здравствуйте, наш уважаем…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
116 м²
€ 217,809
Арт. 33629862 Здравствуйте уважаемый покупатель! Вашему вниманию представлено к продаже ком…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
164 м²
€ 365,787
Арт. 34800766 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию готовый бизнес, действую…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
113 м²
€ 443,378
Арт. 33543412 Здравствуйте уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается видовое поме…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
391 м²
€ 1,961,946
Арт. 33544070 Здравствуйте уважаемый покупатель! Вашему вниманию, предлагается помещение д…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
198 м²
€ 443,267
Арт. 31101154 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию действующий мини-отель в с…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
56 м²
€ 189,544
Арт. 28617033 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую исто…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
177 м²
€ 199,520
Арт. 27733521 Уважаемый покупатель. Предлагаем коммерческое помещение в нежилом фонде. Об…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
119 м²
€ 172,917
Арт. 27713373 Уважаемы покупатель. Предлагаем коммерческое нежилое помещение. Расположено…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
412 м²
€ 444,297
Арт. 16839478 Предлагается в покупку действующая гостиница, мини - отель, хостел. Подходит…
Параметры недвижимости в Центральный район, Россия
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