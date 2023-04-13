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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Центральный район
Купить коммерческую недвижимость в Центральный район, Россия
Санкт-Петербург
81
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81 объект найдено
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Офис
Санкт-Петербург, Россия
90 м²
€ 210,604
Арт. 41555366 Продажа лучшего офиса в БЦ БАЗЕЛЬ на первом этаже. Центральный район, улица …
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
114 м²
€ 415,667
Арт. 41549735 2-уровневое универсальное коммерческое помещение с отдельным входом напротив …
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
14 м²
€ 160,724
Арт. 41549002 Универсальное нежилое компактное помещение с витриной и входом с Лермонтовск…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
552 м²
€ 653,982
Арт. 41859842 Уникальное коммерческое помещение с "якорным сетевым арендатором! "Здравств…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
55 м²
€ 230,556
Арт. 41551303 Универсальное нежилое помещение витринные окна и отдельный вход с Гороховой …
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
710 м²
€ 851,285
Арт. 42018003 Коммерция с "якорным сетевым арендатором" ! Выгодное капиталовложение! Здра…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
194 м²
€ 287,641
Арт. 3334458 Просторная, тихая, двухсторонняя квартира в Центре ул. Маяковского. Дом кирпи…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
125 м²
€ 331,425
Арт. 40712859 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке семь полностью готовых и уже дейст…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
4 000 м²
€ 10,641,063
Арт. 38055897 Отель «Багратион» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга на набережн…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
60 м²
€ 166,156
Арт. 39234145 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке коммерческое помещение площадью 60…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
3 776 м²
€ 1,662,666
Арт. 41760721. Предлагается в собственность земельный участок с крытым футбольным комплексом…
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
16 м²
1/5 Этаж
€ 41,012
Продажа нежилое помещение свободного назначения рядом с метро "Чернышевская ". Площадь 16 к…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
380 м²
€ 742,657
Арт. 36615855 ОСЗ в Центральном районе! Перспективное место с высокой доходностью! Уважае…
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
4 100 м²
1/5 Этаж
€ 2,216,888
Продается отдельно стоящее здание с земельным участком в собственности. Площадь здания 4100…
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
7 200 м²
1/10 Этаж
€ 4,987,998
Продаётся отдельно стоящее здание нежилого фонда. 1984 год постройки. Кирпич. 10 этажей, по…
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
5 230 м²
1/5 Этаж
€ 2,604,843
Продается здание с земельным участком 2800 кв.м - в собственности. Расположено в районе мас…
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
3 900 м²
1/5 Этаж
€ 2,106,044
Здание площадью 3900 кв.м с земельным участком 2000 кв.м - в собственности. Расположенно в …
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
6 300 м²
1/7 Этаж
€ 2,549,421
Отдельно стоящее нежилое здание в Кировском районе Санкт-Петербурга. Улица Лени Голикова, д…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
31 м²
€ 166,156
Арт. 36009878 Коммерция с премиальным дизайном ! Престижная локация и якорный арендатор! …
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
78 м²
€ 256,111
Арт. 36002396 Предлагается к продаже НЕЖИЛОЕ помещение 78,8 кв.м, расположено на 2-ом эта…
Офис
Санкт-Петербург, Россия
241 м²
€ 687,235
Арт. 35505440 15 Апартаментов на одном этаже, 5/5 этаж A Boutique Apartments находятся на …
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
102 м²
€ 239,424
Арт. 35248711 Фасадное коммерческое помещение в ЖК комфорт-класса! Презентабельный вход с …
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
89 м²
€ 166,267
Арт. 23685749 Продаётся шикарное коммерческое помещения в 2-х минутах от метро Лесная помещ…
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
115 м²
€ 387,845
Арт. 30019203 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую …
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
111 м²
€ 149,862
Арт. 34513468 Предлагается к продаже коммерческое помещение в самом сердце Петербурга по ад…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
142 м²
€ 520,969
Арт. 34821629 Арендный стабильный бизнес на Невском проспекте! Здравствуйте, наш уважаем…
Коммерческая 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
684 м²
1/2 Этаж
€ 476,631
Продается отдельно стоящее здание на берегу Невы, памятник архитектуры, известный как Дом З…
Офис
Санкт-Петербург, Россия
160 м²
€ 552,005
Арт. 34799362 Уважаемы покупатель! В продаже нежилое помещение в самом центре города! Угол …
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
116 м²
€ 217,809
Арт. 33629862 Здравствуйте уважаемый покупатель! Вашему вниманию представлено к продаже ком…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
164 м²
€ 365,787
Арт. 34800766 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию готовый бизнес, действую…
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